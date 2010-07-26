Милиция купила наркотики там, где «разжилась» Администрация Президента

В Кировоградской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной реализации наркотических средств на территории области через сеть Интернет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в области.

Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД провели оперативную закупку лекарственного наркотического средства через Интернет. Установлено, что наркотическое средство поставлялось в Кировоградскую область с территории соседнего государства. Заказчики осуществляли оплату приобретенного товара через Web-терминал. Затем наркотические средства передавались собственноручно одним из подозреваемых непосредственно заказчику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконная перевозка, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.