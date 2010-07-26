Азаров перетряхнул верхушку налоговой

Кабинет Министров Украины провел ряд кадровых назначений в Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ).

В частности, распоряжением Кабмина №1492-р от 21 июля 2010 года, текст которого размещен на официальном сайте правительства, с должности заместителя председателя ГНАУ уволен Сергей ЧЕКАШКИН.

Кроме того, с должности первого заместителя председателя ГНАУ уволен Валерий МАЛИКОВ (распоряжение Кабмина №1490-р от 21 июля 2010 г.) в связи с переводом на должность заместителя председателя ГНАУ (распоряжение №1493-р от 21 июля 2010 г.).

На должность первого заместителя председателя ГНАУ назначен Виталий ЗАХАРЧЕНКО (распоряжение Кабмина №1491-р от 21 июля 2010 г.).