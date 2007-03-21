Кинах: Ющенко поймёт, что был неправ

Лидер партии промышленников и предпринимателей Украины, народный депутат фракции "Наша Украина" Анатолий КИНАХ считает несправедливым высказывание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в связи с его назначением на должность министра экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КИНАХ заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Абсолютно не согласен с такими оценками, он (Президент – УНИАН) через некоторое время это тоже поймет», - сказал А.КИНАХ.

Министр экономики отметил, что готов направить свой опыт на консолидацию премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и главы государства В.ЮЩЕНКО. При этом А.КИНАХ подчеркнул, что Президент государства должен быть гарантом Конституции и национальных интересов и консолидирующей фигурой в стране.

А.КИНАХ также сообщил, что завтра политсовет Партии промышленников и предпринимателей Украины рассмотрит вопрос о присоединении депутатов от ПППУ, избранных по списку блока "Наша Украина", к антикризисной коалиции. «Я не хочу опережать это решение, завтра политсовет рассмотрит этот вопрос, а свое решение обнародует в СМИ», - сказал он.

Лидер ПППУ также отметил, что всегда настаивал на необходимости формирования в Верховной Раде коалиции национального единства. «Безусловно, не методом торговли портфелями. Коалиция должна быть организована и консолидирована вокруг экономических и политических интересов страны», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 марта, Верховная Рада назначила А.КИНАХА на должность министра экономики Украины.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО назвал позором назначение А.КИНАХА на должность министра экономики. «То, что произошло сегодня с назначением министра экономики, - это позор. Позор морального типа», - сказал он.