Ющенко: ситуация в Украине небезнадёжная

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что ситуация в государстве не является безвыходной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в учебном центре СБУ по случаю 15-летия со дня создания спецслужбы.

В.ЮЩЕНКО убежден, что сегодня необходимо изменить ситуацию в Украине, для чего парламент, правительство и другие институты власти должны приобрести новые качества.

В то же время, Президент отметил, что в сейчас некоторые политические силы, в частности в парламенте и в правительстве, ощущают дух реванша. Однако он считает, что это не повлияет на внутренний и внешний политический курс страны. «Эти эмоции не нужны, они никому не на пользу. Убежден, что это бездумье рано или поздно будет завершено», - сказал он.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО также сообщил, что сегодня имел разговор с премьер-министром и председателем Верховной Рады и подтвердил свою позицию, что все участники политического диалога должны придерживаться взятых на себя обязательств. «Я убежден, что в этом диалоге Президент будет играть ключевую роль», - сказал В.ЮЩЕНКО. При этом он отметил, что ему хотелось бы видеть украинский парламент менее эмоциональным, и чтобы у политиков появилась добрая воля улучшить ситуацию.