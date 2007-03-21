Президент ввел Яценюка в состав CНБОУ
16:42, 21 марта 2007Политика
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Указ - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ввел в состав CНБОУ министра иностранных дел Украины Арсения ЯЦЕНЮКА.
Соответствующий Указ Президента размещен на официальном сайте главы государства.
В соответствии с этим же указом, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведен Борис ТАРАСЮК – бывший руководитель МИД Украины.
Как сообщал УНИАН, 21 марта Верховная Рада утвердила А.ЯЦЕНЮКА в должности министра внутренних дел. До этого назначения А.ЯЦЕНЮК был первым заместителем главы Секретариата Президента.
30 января министр иностранных дел Украины Б.ТАРАСЮК подал в отставку, а Президент Украины В.ЮЩЕНКО ее принял.
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