Коалиция отдаст Минздрав коммунистам?
14:33, 21 марта 2007Политика
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Гайдаев готовится
Антикризисная коалиция намерена сменить министра здравоохранения. Об этом «proUA» сообщил источник в правительстве.
По информации источника, на основе договоренностей в коалиции квота министра здравоохранения отошла к КПУ. На этот пост уже фактически согласована кандидатура Юрия Гайдаева, который с декабря 2005 года занимает пост заместителя министра здравоохранения.
По сведениям источника, переход квоты стал возможным благодаря демаршу коммунистов в связи с попыткой назначить Владимира Огрызко на пост министра иностранных дел.
Напомним, сейчас должность министра здравоохранения занимает кандидат от «Нашей Украины» Юрий Поляченко.
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