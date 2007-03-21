Коалиция отдаст Минздрав коммунистам?

Антикризисная коалиция намерена сменить министра здравоохранения. Об этом «proUA» сообщил источник в правительстве.

По информации источника, на основе договоренностей в коалиции квота министра здравоохранения отошла к КПУ. На этот пост уже фактически согласована кандидатура Юрия Гайдаева, который с декабря 2005 года занимает пост заместителя министра здравоохранения.

По сведениям источника, переход квоты стал возможным благодаря демаршу коммунистов в связи с попыткой назначить Владимира Огрызко на пост министра иностранных дел.

Напомним, сейчас должность министра здравоохранения занимает кандидат от «Нашей Украины» Юрий Поляченко.