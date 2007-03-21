Суд сделал Луценко ”свободным человеком”

Подольский районный суд Киева приостановил досудебное следствие Генеральной прокуратуры Украины по уголовному делу в отношении лидера Гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО для выяснения законности его возбуждения.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО.

По его словам, вчера в Подольский райсуд Киева была подана жалоба на постановление Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО. В связи с этим суд открыл производство по этой жалобе и приостановил следствие.

Как сообщил после допроса в Главном следственном управлении Генпрокуратуры сам Ю.ЛУЦЕНКО, следственные действия против него приостановлены, он является свободным человеком. «Какие-либо следственные действия по надуманному, политически мотивированному делу против Ю.ЛУЦЕНКО остановлены. Так что я вышел из Главного следственного управления и сейчас являюсь опять-таки свободным человеком», - сказал лидер движения.

Он также сообщил, что сейчас собирается поехать в Секретариат Президента.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч. 3 ст. 364 – злоупотребление властью и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Вчера утром следователи Генпрокуратуры семь часов проводили обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО. Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления Ю.ЛУЦЕНКО служебным положением.

Вчера и сегодня Ю.ЛУЦЕНКО вызывали на допрос в Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины.