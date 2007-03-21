Наша Украина изгнала Кинаха и дала его людям последний шанс

Фракция «Наша Украина» в начале следующей пленарной недели определится с вопросом о дальнейшем членстве ряда народных депутатов, которые поддержали назначение Анатолия КИНАХА на должность министра экономики, а также еще ряд кадровых вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что после голосования в парламенте за назначение А.КИНАХА на должность министра экономики состоялось заседание фракции «Наша Украина». По его словам, на заседании было принято решение исключить А.КИНАХА из фракции «Наша Украина».

«Что касается депутатов из группы А.КИНАХА (политическая группа Партии промышленников и предпринимателей – УНИАН), то решение об их дальнейшем пребывании во фракции будет приниматься на следующей пленарной неделе», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что решение будет зависеть от того, напишут ли эти представители заявления о вхождении в состав антикризисной коалиции.

«Любой депутат из «Нашей Украины», который напишет заявление о вхождении в антикризисную коалицию, автоматически будет исключен из рядов фракции», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции отметил, что таким образом «Наша Украина» дает возможность депутатам, которые представляют Партию промышленников и предпринимателей в блоке «Наша Украина», определиться со своей дальнейшей политической позицией.