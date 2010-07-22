Доний провел мастер-класс для Медведько и его следователей

Народный депутат от НУ-НС Олесь ДОНИЙ опровергает заявление генерального прокуратора Александра МЕДВЕДЬКО относительно неоднократных вызовов народного депутата в прокуратуру по факту его избиения.

Об этом О.ДОНИЙ заявил сегодня корреспонденту УНИАН.

“Генеральный прокурор Украины вводит в заблуждение общественность. Уже на протяжении нескольких месяцев Генеральная прокуратура боится вызывать меня”, - сказал О.ДОНИЙ.

По его словам, 28 апреля он подал заявление в ГПУ, и ГПУ должна была принять решение о признании его пострадавшим во время событий в сессионном зале Верховной Рады 27 апреля 2010 года, когда происходила ратификация “харьковских соглашений”.

О.ДОНИЙ отметил, что после этого следователь должен был приехать к нему в больницу, произвести выемку медицинских документов и передать их судебно-медицинскому эксперту для проведения экспертизы. “Экспертиза делается не с физического лица, а по результатам лечения по документам. Но ни один из этих трех шагов Генеральная прокуратура не сделала”, - сказал народный депутат.

При этом О.ДОНИЙ отметил, что в Генеральную прокуратуру его приглашали не по делу его избиения, как пострадавшего, а по совсем другому делу - как свидетеля. “Меня приглашали в качестве свидетеля опросить, а что вообще происходило в тот день в Верховной Раде Украины. А меня интересует, каким образом я мог со стороны видеть, каким образом мне причинили телесные повреждения”, - сказал народный депутат.

По словам О.ДОНИЯ, прокуратура боится признать его пострадавшим. “На людях они говорят, что меня приглашают, но не говорят, что приглашают не в качестве пострадавшего, а в качестве свидетеля, который рассказал бы, что вообще я видел”, - добавил он.

Народный депутат также отметил, что почти два месяца назад он обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против следователя за бездеятельность, поскольку он на протяжении нескольких месяцев «не сделал ни одного шага, которые нужно сделать». При этом О.ДОНИЙ отметил, что ни одной реакции на такое заявление не было. Народный депутат также сообщил, что планирует обратиться в суд в связи с бездеятельностью следователя.

“У меня есть подозрения, почему господин МЕДВЕДЬКО вводит всех в заблуждение. Очевидно, это связано с тем, что идентифицировано лицо, которое наносило мне удары. Но это лицо, как свидетельствуют публикации в прессе, связано с донецкими криминальными группировками”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО настойчиво попросил народного депутата Олеся ДОНИЯ явиться в прокуратуру Киева по вопросу, связанному с расследованием факта нанесения ему телесных повреждений в ВР. По словам генпрокурора, он получил информацию от своего заместителя - прокурора г. Киева Юрия УДАРЦОВА о том, что факт избиения депутата О.ДОНИЯ проверяется, но «по неоднократным приглашениям О.ДОНИЙ в органы прокуратуры не появился». «Назначенная судебно-медицинская экспертиза не проведена», - сообщил также генпрокурор и добавил, что именно из-за этого органы прокуратуры лишены возможности эффективно проводить следствие по этому делу, в частности, и по вопросу признания О.ДОНИЯ пострадавшим.

Ранее, 27 апреля, в ВР во время рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о продлении срока пребывания ЧФ РФ на территории Украины в сессионном зале парламента произошли столкновения между народными депутатами.

Депутату О.ДОНИЮ были нанесены телесные повреждения во время заседания. После чего он был госпитализирован в больницу «Феофания».

Прокуратура Киева 28 апреля возбудила уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой отдельных народных депутатов Украины (по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).