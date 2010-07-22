Янукович отправил дошколят на учебу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон Украины “О внесении изменений в законодательные акты по вопросам общего среднего и дошкольного образования относительно организации учебно-воспитательного процесса”.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 6 июля 2010 года. «За» проголосовали 248 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом внесены изменения в Закон Украины "Об общем среднем образовании" в части установления 11-летнего срока для получения полного общего среднего образования, нормирования типов учебных заведений, введения инклюзивного обучения детей с особыми потребностями.

Кроме того, вносятся изменения в Закон Украины "О дошкольном образовании", в соответствии с которыми вводится обязательное дошкольное образование детей старшего дошкольного возраста.