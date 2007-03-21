Министром ЖКХ стал мэр 50-тысячного города
11:48, 21 марта 2007Политика
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"За" Попова проголосовали 248 нардепов
Верховная Рада Украины назначила Александра ПОПОВА на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 248 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
До избрания министром А.ПОПОВ был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Кроме того, в 1987-1993 годах А.ПОПОВ служил в органах КГБ-СБУ Украины, затем был начальником отдела маркетинга фирмы «Инкомбуд», вице-президентом этой фирмы. В 1994-2007 годах был городским председателем Комсомольска Полтавской области.
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