Министром ЖКХ стал мэр 50-тысячного города

Верховная Рада Украины назначила Александра ПОПОВА на должность министра жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 248 из 263 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

До избрания министром А.ПОПОВ был заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в 1987-1993 годах А.ПОПОВ служил в органах КГБ-СБУ Украины, затем был начальником отдела маркетинга фирмы «Инкомбуд», вице-президентом этой фирмы. В 1994-2007 годах был городским председателем Комсомольска Полтавской области.