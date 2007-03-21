Парламент усадил Кинаха в еще теплое кресло

Верховная Рада Украины назначила Анатолия КИНАХА на должность министра экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 255 из 266 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

За эту кандидатуру проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, СПУ и КПУ, а также 5 народных депутатов из фракции БЮТ и 8 народных депутатов из фракции "Наша Украина".

Справка УНИАН. А.КИНАХ родился в 1954 году в Молдавии. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт, инженер-кораблестроитель.

Народный депутат Украины четырех созывов. Председатель Партии промышленников и предпринимателей Украины, президент Украинского Союза промышленников и предпринимателей, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 11.2006 г.).

Занимал должности премьер-министра Украины, секретаря СНБО.