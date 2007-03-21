Бессмертный надеется, что Кинах всех поблагодарит и откажется от должности...

Фракция "Наша Украина" надеется, что народный депутат Анатолий КИНАХ добровольно откажется от предложенной ему должности министра экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил член фракции "Наша Украина" Роман БЕССМЕРТНЫЙ. «Надеюсь, что А.КИНАХ выйдет на трибуну, всех поблагодарит и откажется от этой должности», - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также отметил, что А.КИНАХ не «может так унижаться», и за какую-то должность переходить на сторону провластной коалиции.

Он также высказал надежду, что народные депутаты, которые входят в так называемую группу А.КИНАХА, не войдут в состав антикризисной коалиции.

В свою очередь, заместитель лидера фракции Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ не сомневается, что в Верховной Раде состоится назначение А.КИНАХА. «Считайте, что он уже назначен», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 марта премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что официально о назначении А.КИНАХА одним из членов Кабинета Министров будет объявлено на заседании правительства 21 марта.

В Верховной Раде Украины 20 марта были зарегистрированы проекты постановлений об освобождении от должности министра экономики Украины Владимира МАКУХИ в связи с переходом на другую работу, и о назначении на должность министра экономики Анатолия КИНАХА. Проект постановления передан на рассмотрение профильных комитетов - Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и Комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства.