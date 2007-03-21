Зачем с Луценко брали подписку о невыезде

Экс-министр внутренних дел, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня утром во второй раз пришел на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам у входа в Главное следственное управление Ю.ЛУЦЕНКО высказал удивление по поводу того, что следователи применили к нему подписку о невыезде. По его мнению, власть пошла на этот шаг, потому что боится многочисленных митингов в его поддержку.

«Я не вижу никакой проблемы в том, что сейчас происходит. Но я не понимаю, почему мне дали подписку о невыезде», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он выразил убеждение, что, возбудив в отношении него уголовное дело и осуществляя все другие в контексте этого дела действия, следствие выполняет заказ власти, «которая боится видеть митинги».

«Естественно, что у антикризисной коалиции нервы сдали. Если ЛУЦЕНКО не пускают к людям, то люди придут к ЛУЦЕНКО», - сказал лидер «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, вчера с 6 утра в квартире Ю.ЛУЦЕНКО представители Генеральной прокуратуры около семи часов проводили обыск. Также вчера он приходил на допрос в Генпрокуратуру.

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что обыск в квартире Ю.ЛУЦЕНКО связан с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления им служебным положением.

2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч. 3 ст. 364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, что повлекло тяжелые последствия, и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).