В ВР лоббируют закон в пользу «оружейных барыг»?

Главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ считает, что депутатская законодательная инициатива об отказе от государственной монополии на регулирование оборота оружия в случае её реализации в Украине вызовет активизацию контрабанды пневматического оружия в страну, его незаконную легализацию, а сама доступность оружия обернётся против самого украинского общества.

Такое мнение В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ высказал в комментарии УНИАН, оценивая последствия принятия в первом чтении законопроекта № 2105 «Об обороте оружия невоенного назначения» .

«Инициаторы законопроекта сделали мишенью весь украинский народ. Законодательные инициативы оружейных барыг не несут в своей основе заботу о безопасности граждан – причиной всему желание наживы, пусть даже ценой жизней наших соотечественников. Во всем мире идёт борьба против оружия, а у нас царит хаос – как на этом рынке, так и в головах депутатов, голосовавших за принятие законопроекта. Вместо того, чтобы внести полный запрет на продажу «стволов», в Украине пытаются легализовать торговцев смертью», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его мнению, принятие такого закона стало результатом лоббистской деятельности в пользу «оружейных барыг, вкладывающих оружие в руки малолетних «ковбоев». «Авторы проекта постарались, чтобы право на «ствол» было у всех, кто достиг 18 лет», – считает он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ убеждён, что свободный оборот травматического оружия не приведёт к повышению личной безопасности граждан. «Большинство населения не умеет пользоваться оружием – если его отберут, то оно из средства самообороны превратится в средство нападения. Лучше всего отправить этот законопроект в корзину, не провоцируя всплески насилия, и поставить на пустых дискуссиях точку – чем раньше, тем лучше», – подчеркнул представитель общественной организации.

В качестве аргументации своей позиции В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ привёл результаты исследования криминолога Чикагского университета Франклина ЗИМРИНГА о том, что вероятность убийства при нападениях с пистолетом в несколько раз выше, чем при нападениях с холодным оружием. «Чем более доступно огнестрельное оружие для гражданского населения, тем большее его количество может использоваться в ущерб людям», – процитировал он.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 2105 «Об обороте оружия невоенного назначения», внесённый 20 февраля 2008 года народными депутатами Владимиром МОЙСИКОМ (НУ–НС), Василием ГРИЦАКОМ (Партия регионов), Юрием ПРОКОПЧУКОМ и Борисом ПУДОВЫМ (оба – БЮТ)). Законопроект поддержали 318 из 422 депутатов , зарегистрированных в сессионном зале, против проголосовал один депутат, ещё один парламентарий воздержался от голосования, а 102 депутата не голосовали. Поддержали законопроект 146 представителей Партии регионов, 115 – БЮТ, 36 – НУ–НС, 19 – Блока Литвина и 2 внефракционных депутата.

Этим законопроектом предлагается ввести новый термин – «оружие самозащиты» и отнести к этой категории пистолеты и револьверы с резиновыми пулями, газовые пистолеты и другие средства самозащиты, снаряжённые веществами слезоточивого и раздражающего действия. В целях защиты также можно использовать охотничьи винтовки и пневматическое оружие.

Верховная Рада предложила снизить возрастной ценз на право приобретения, владения и пользования огнестрельным гладкоствольным охотничьим оружием, оружием самообороны с 21 года до 18 лет, а на приобретение, хранение и ношение нарезного охотничьего оружия и нарезного спортивного оружия – с 25 лет до 21 года.

Кроме того, в соответствии с законодательной инициативой предлагается разрешить с 21 года владение пистолетами и револьверами, предназначенными для отстрела патронов, заряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.