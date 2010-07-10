Бютовцы угрожают уйти из зала ВР

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что депутаты от БЮТ могут покинуть сессионный зал парламента в случае рассмотрения законопроекта «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Как передает корреспондент УНИАН, И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ не будет принимать участия в обсуждении данного законопроекта, поскольку ни одна из поправок, предложенных “бютовцами”, не была поддержана.

Он отметил, что фракция может «в знак протеста покинуть сессионный зал».