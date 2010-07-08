Регионалы пойдут на компромисс, чтобы подложить свинью оппозиции?

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что власть может пойти на принятие решения смягчить отдельные позиции избирательного законодательства, чтобы усложнить задачу прохождения на местах ключевых оппозиционных сил – БЮТ, «Нашей Украины» и «Фронта перемен», а также привлечь новые «молодые» партии.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН относительно поправок к закону о местных выборах, внесенных лидером фракции Партии регионов Александром ЕФРЕМОВЫМ.

«Социология упорно демонстрирует рост протестных настроений, прежде всего, в среде оппозиционного электората. Это значит, что избиратель ТИМОШЕНКО, ТЯГНИБОКА, ЮЩЕНКО сегодня ищет новых лидеров, которым готов будет доверить свой голос. Поэтому участие новых партийных проектов на ближайших местных выборах серьезным образом усложнит жизнь мощным оппозиционным силам. В контексте формирования большинства в местных советах этот факт должен стимулировать Партию регионов к смягчению норм законодательства для новых проектов. Особенно актуальным это является для западных и центральных регионов Украины - здесь такие проекты, как «Сильная Украина», «Фронт перемен», «Коммунальный фронт» отберут голоса, в первую очередь, у ТИМОШЕНКО», - считает эксперт.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, возможная экспансия альтернативных проектов на восток не несет серьезной угрозы для партии власти. «Можно не сомневаться, что формирование собственных фракций такими партиями, как «Сильная Украина» или «Коммунальный фронт» не сможет нарушить монополии ПР в Луганске или Донецке. Однако на Западе Украины эти фракции вполне могут получить роль «золотой акции», - считает директор АМС.

*** Как сообщала газета «Сегодня», лидер фракции ПР А.ЕФРЕМОВ ко второму чтению закона о местных выборах внес несколько смягчающие его поправки: снимается запрет на участие в выборах местных парторганизаций, зарегистрированных позже октября 2009 года, а также разрешается участие в выборах мэров и по мажоритарным округам самовыдвиженцам.

В частности, в публикации «На местные выборы запустят мелких. Коалиция даст поучаствовать новым партиям, чтобы создать на местах конкурентов для БЮТ» говорится: «Неофициально в ПР нам объяснили причины своего либерализма так: «Неучастием ЯЦЕНЮКА и ГРИЦЕНКО мы только усиливали позиции БЮТ и «Нашей Украины», которые лишатся сильных конкурентов на западе и в центре»… Между тем, могут быть проблемы и у Партии регионов. Причем в городах-миллионниках юго-востока. Здесь «регионалам» конкуренцию составит не оппозиция, а их же партнер ТИГИПКО и его «Сильная Украина», - пишет газета.

Как известно, по результатам первого тура президентских выборов 2010 года Сергей ТИГИПКО занял второе место в Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Волынской, Луганской, Донецкой областях, а также в Киеве и Севастополе.