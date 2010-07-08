Ежель говорит, что возможная отставка его не взволнует

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ спокойно оценивает ситуацию относительно возможного решения СНБО об отставке с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЕЖЕЛЬ заявил перед началом заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится сегодня.

«Я человек, воспитанный флотом. А на флоте говорят: чем сложнее обстановка, тем спокойнее командир», - сказал министр обороны.