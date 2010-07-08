Янукович собирает СНБО

Сегодня в 14.30 под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (Администрация Президента Украины, ул. Банковая, 11).

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, аккредитацию представителей СМИ проводит Главное управление по вопросам коммуникаций до 12.00 8 июля за телефонами: 255-74-02, 255-78-44 и 255-63-18.