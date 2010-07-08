Янукович: крупные национальные проекты – это очень важно

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости создания института национальных инвестиционных проектов в контексте экономического развития государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время заседания Комитета по экономическим реформам.

По словам Президента, привлечение инвестиций в экономику Украины должно происходить и через создание «института национальных проектов».

«Крупные национальные проекты – это очень важно. Нам их нужно готовить», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, и обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с поручением подготовить по этому вопросу соответствующие предложения для их последующего обсуждения.

Президент заметил, что таких национальных проектов будет немного, но именно они должны создавать условия «на прорывных направлениях».

«И, безусловно, национальные проекты – они не будут никогда короткими. Они будут достаточно длительными, но во времени реализации должны быть очень быстрыми», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он выразил убеждение, что такие проекты должны готовиться соответствующим правительственным агентством и проходить отбор и экспертизу в Комитете по экономическим реформам.

«И я хотел бы акцентировать на том, что такие проекты я буду брать под свой собственный контроль», - отметил Президент Украины.