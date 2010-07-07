Верховная Рада отказалась увольнять Бойко

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления об освобождении Юрия БОЙКО от должности министра топлива и энергетики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, проект постановления поддержали 157 из 431 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Из фракции БЮТ за данное решение проголосовали 122 народных депутата, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” – 35.

Как отметил автор проекта постановления Роман ЗВАРИЧ, ситуация в Стокгольмском арбитражном суде во время рассмотрения иска компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нефтегаз Украины” с защитой государственных интересов – это, по сути, “государственная измена”. Он добавил, что “представители НАК, понятно, по поручению министра топлива и энергетики, фактически сдали все интересы Украины в этом вопросе”.

Народный депутат, премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ также подчеркнул необходимость освобождения Ю.БОЙКО от этой должности.

“Ничего странного нет, что министр топлива и энергетики непосредственно влияет на то, чтобы “РосУкрЭнерго” получило из государственного бюджета 5,4 млрд. долларов”, - сказал С.СОБОЛЕВ.

Он утверждает, что ранее один из владельцев “РосУкрЭнерго” Дмитрий ФИРТАШ передал Ю.БОЙКО доверенность, которая предоставляет право “представлять его интересы во всех коммерческих структурах”.

С.СОБОЛЕВ отметил, что в такой ситуации целесообразно было бы освободить Ю.БОЙКО от государственной должности. “Такой министр пусть занимается бизнесом в “РосУкрЭнерго”, а не руководит Министерством топлива и энергетики”, - заявил С.СОБОЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

24 июня Блок Юлии Тимошенко обнародовал фотокопию доверенности совладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Д.ФИРТАША, выданную 13 декабря 2005 года нынешнему министру топлива и энергетики Украины Ю.БОЙКО, со сроком действия до 1 июня 2006 года.

Также в БЮТ утверждали, что правительство отозвало своих юристов из Стокгольмского суда, которые защищали интересы государства в споре между «РосУкрЭнерго» и НАК “Нафтогаз Украины”.