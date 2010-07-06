Тигипко специально провоцирует Януковича с Азаровым на свою отставку?

Экономический блок правительства во главе с Сергеем ТИГИПКО, активно прибегая к реформистской риторике и не предлагая реальных действий, занимается банальной имитацией реформ и откровенной подготовкой к местным выборам.

Так заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ прокомментировал перспективу пребывания в Кабмине экономического вице-премьер-министра С.ТИГИПКО. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМС.

«Пиар-активность экономического вице-премьера существенно раздражает отдельные группы влияния в окружении Президента Виктора ЯНУКОВИЧА. Ни для кого не секрет, что С.ТИГИПКО занимается исключительно имитацией реформ, подготовкой к местным выборам и личным пиаром. Не случайно его комментарии распространяет не пресс-служба Кабмина, а пресс-служба партии «Сильная Украина», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.

«Одновременно с этим, основная реформа, подготовленная С.ТИГИПКО – проект Налогового кодекса - получил жесточайшую критику представителей малого и среднего бизнеса, отечественных и западных экспертов, депутатов от коалиции и оппозиции. Это показало его полную несостоятельность как реформатора, некомпетентность как экономиста и слабость как политика», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, С.ТИГИПКО откровенно готовится к отставке, подталкивая руководство правительства на жесткие меры по отношению к лидеру партии «Сильная Украина». «С.ТИГИПКО сегодня в большей степени партийный лидер, чем чиновник. Его технологи откровенно стимулируют АЗАРОВА-ЯНУКОВИЧА к отставке С.ТИГИПКО, когда он смог бы громко хлопнуть дверью и оккупировать серьезную электоральную нишу. При этом имитируются не только реформы, но и конфликт внутри власти».