БЮТ и ПР договорились о голосовании за законопроект о местных выборах?

Директор Института проблем управления имени Горшенина Владимир ФЕСЕНКО не исключает существования договоренностей между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов относительно голосования по законопроекту о выборах в местные органы власти, предложенному народным депутатом Александром ЕФРЕМОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал в ходе круглого стола, посвященного вопросу местных выборов.

В частности, В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что на заседание круглого стола были приглашены все ведущие политические силы для того, чтобы высказать свою позицию относительно идеи Европейской партии бойкотировать местные выборы (Европейская партия Украины, возглавляемая Николаем КАТЕРИНЧУКОМ, намерена призвать оппозиционные силы отказаться от участия в выборах в органы местного самоуправления, если они будут происходить по антидемократическим правилам, предложенным Партией регионов – УНИАН).

По словам эксперта, его удивил тот факт, что представитель БЮТ отказался от участия в круглом столе в последний момент. Он не исключил, что это связано с разговорами о том, что якобы существует договоренность БЮТ с Партией регионов по целому ряду вопросов. В.ФЕСЕНКО напомнил о консолидированном голосовании БЮТ и Партии регионов за отставку вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО.

«А не произойдет ли что-то подобное по закону о местных выборах? Это предположение», - подчеркнул В.ФЕСЕНКО.

Директор Института Горшенина высказал мнение, что принятый в первом чтении законопроект о местных выборах выгоден БЮТ так же, как и Партии регионов. Он пояснил, что БЮТ сегодня имеет разветвленную сеть местных организаций. «И чем меньше соперников на оппозиционном фланге, тем лучше. Я не знаю, возможно, этот закон вполне отвечает интересам Блока Юлии Тимошенко», - сказал В.ФЕСЕНКО, добавив, что БЮТ может не устраивать лишь одна новация - относительно запрета участия блоков в местных выборах.

В то же время, по мнению эксперта, это не будет критичным для БЮТ, поскольку партия «Батькивщина», входящая в блок, является довольно известным брендом.

Также В.ФЕСЕНКО подчеркнул, что сегодня «поговаривают о том, что может возникнуть вопрос повышения избирательного барьера». Он напомнил, что ранее обсуждался вопрос о повышении проходного барьера до 7%. В.ФЕСЕНКО не исключил, что данный вопрос может возникнуть если не на этих местных выборах, то на следующих парламентских. «Я бы этого не исключал», - отметил эксперт.