Тимошенко: наша партия лидерского типа

"Батькивщина" будет преобразована в партию "европейского типа". Об этом заявила лидер " Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Мы поставили перед собой довольно трудную задачу - превратить партию лидерского типа, а наша партия и все другие партии в Украине, именно лидерского типа... мы хотим создать настоящую, демократическую, сильную партию европейского типа", - сказала она.

"Мы хотим в партии начать все классические демократические процедуры, которые есть в европейских партиях. Например, праймериз - это когда избирается на конкурентной основе все руководители, начиная от районного центра, заканчивая лидером партии", - приводит ее слова Украинская правда.

На вопрос, кто может стать ее конкурентом в борьбе за лидерство в партии, Тимошенко ответила: "Демократичность в том и состоит, что никто не знает, кто будет конкурентом".

"Какая-то ячейка в Кировоградской или Днепропетровской области, в Крыму, может выдвинуть молодого лидера...Эта конкуренция прекрасна, я ее полностью приветствую", - добавила она.

"Мы хотим создать на базе нашей партии специальную школу молодого лидера, где мы сможем обучать бесплатно всех молодых людей, которые захотят свою жизнь связать с политикой", - сообщила Тимошенко.

"Обучая людей, мы будем также формировать кадровый резерв в партии", - сказала лидер "Батькивщины".

Кроме того, Тимошенко сообщила, что ее партия будет децентрализована: "Мы хотим в сентябре на большом съезде принять изменения в устав о децентрализации"

По ее словам, ячейки партии будут "самостоятельно формировать кадровую политику, самостоятельно формировать свое видение депутатского корпуса, самостоятельно отрабатывать тактику и стратегию своего поведения в каждом конкретном регионе, координируя это с общей стратегией".