Тимошенко о Нашей Украине, Тигипко, Яценюке

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко категорически отрицает то, что оппозиция "рассыпалась". Рассыпались отдельные составляющие оппозиции. Пропала "Наша Украина", к сожалению. Потому что я считаю, что чем больше оппозиционных сил, тем лучше", - заявила она в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

Тимошенко считает, что Сергей Тигипко, который "выступал на выборах, как третья сила, пошел обслуживать первую политическую силу": "Поэтому такой оппозиции уже не существует".

"Тигипко как политик вошел во власть, и он, по сути, является неотъемлемой составляющей власти. Он сегодня не сможет быть по определению оппозицией", - добавила она.

"После того как Сергей Левочкин публично в своем интервью назначил сам себе оппозицию в виде Арсения Яценюка, я думаю, что, и эта оппозиция собственно определена как любимая. А оппозиция любимой быть не может. Она может быть только жесткой по отношению к власти", - приводит ее слова Украинская правда.

"Я бы сказала так, что все вокруг нас не выдержало удара. А наша политическая команда очень тяжелый удар выдержала", - добавила лидер БЮТ.

Она напомнила, что когда шла на должность премьера хотела принять закон об оппозиции, в котором давалось бы право оппозиции назначать руководство Счетной палаты.

"Я считала, что оппозиция должна полностью управлять Счетной палатой и самостоятельная палата должна иметь право возбуждать уголовные дела, если есть финансовые злоупотребления", - заявила Тимошенко.