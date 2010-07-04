Лавринович говорит, что новые правила референдумов - на столе у Азарова

Предложения по изменению правил проведения местных референдумов уже внесены на рассмотрение Кабинета министров, заявил в интервью «Зеркалу недели» (№25, 3-9 июля) министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

По его мнению, проведение всеукраинских и местных референдумов следует урегулировать отдельными законодательными актами.

Вопрос о том, почему, несмотря внимание к вопросу всеукраинских референдумов, не модернизированы устаревшие правила проведения местных референдумов, он возразил: «Модернизированы. Внесены на рассмотрение Кабинета министров. Происходят необходимые согласования. Надеюсь, вскоре законопроект будет внесен в парламент».

По мнению министра юстиции, всеукраинские и местные референдумы весьма отличаются, поэтому уместно создание отдельных норм для их регулирования.

«Предметы рассмотрения и процедура проведения всеукраинских и местных референдумов различаются. Поэтому, наверное, целесообразно иметь отдельные акты, которые бы регулировали проведение этих достаточно разных мер», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.