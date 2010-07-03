На Тернопольщине стартовала кампания «Не дадим погасить свечу памяти»

В Тернопольской области стартовала кампания «Не дадим погасить свечу памяти».

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов кампании, координатор объединения общественных организаций Тернопольской области «Українська справа» Тарас ГРЕБЕНЯК, акция проводится, чтобы в который раз привлечь внимание украинцев к Голодомору 1932-33 годов.

Кампания является продолжением акции «Свеча моления», которая состоялась 19 июня в Киеве.

В рамках кампании на протяжении июля-октября символическая свеча моления, зажженная в Киеве, будет находиться во всех районах Тернопольской области, и возвратится в ноябре в столицу, чтобы там присоединиться к подобным свечам, которые отправились во все области Украины и еще в 32 страны мира, где проживает организованное украинское сообщество.

«Мы будем пытаться еще раз донести правду о Голоде 1932-33 годов. Важно, чтобы мы, наши дети, наши внуки и правнуки помнили эту страницу нашей истории и осознавали, что сами определяем свою судьбу и не надо особо рассчитывать на дружескую поддержку наших соседей и партнеров. Потому что, как свидетельствует история, иногда эта «дружба» стоит слишком дорого», – отметил Т.ГРЕБЕНЯК.