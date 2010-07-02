На местных выборах Партия регионов отфильтрует политическое поле?

Принятие законопроекта №6601, регламентирующего проведение местных выборов, выгодно лишь одной политической силе. Такое мнение высказали в опросе, проведенном Центром политического консалтинга, эксперты Игорь ЖДАНОВ, Андрей ЗОЛОТАРЕВ и Евгений ЛАПИН. Они убеждены, что изменения в избирательное законодательство, предложенные народным депутатом Александром ЕФРЕМОВЫМ, направлены на то, чтобы определенная политическая сила, помимо преференций, связанных с применением админресурса, получила еще и законодательные привилегии при проведении избирательной кампании.

Так, А.ЗОЛОТАРЕВ считает законопроект №6601 «наглядной иллюстрацией того, что бывает, когда наперсточники, одетые в костюмы от Бриони, берутся за работу».

«С одной стороны, мы имеем объективные предпосылки для того, чтобы изменить избирательное законодательство. Но закон прописан не столько в интересах общества, сколько в интересах одной политической силы и содержит ряд дискриминационных норм относительно новосозданных политических партий», - отметил эксперт.

По его убеждению, таким образом беспокойство о том, чтобы Украину не замусоривали технологические проекты, обернется тем, что одна политическая сила - Партия регионов - будет фильтровать политическое поле и отсеивать возможность выдвижения неугодных кандидатов.

«В законе содержится масса норм, которые направлены именно на решение этой задачи. В качестве примера возьмем норму о сроках выдвижения, которые, на мой взгляд, слишком коротки - буквально неделя. Плюс необходимость проведения партийной конференции, где всегда может найтись масса документальных недоработок», - отметил А.ЗОЛОТАРЕВ.

Проблемные моменты в законопроекте отметил и И.ЖДАНОВ.

«Понятно, что выборы по мажоритарной системе несут в себе риски возможного массового применения админресурса. Предполагается, что может быть отменена регистрация любого кандидата в депутаты, если он дважды нарушил закон о выборах, но не уточняется о каких именно нарушениях идет речь. Из-за этой нормы мы можем столкнуться с тем, что оппозиционных кандидатов будут массово лишать права принимать участие в выборах на местах», - рассказал эксперт.

Он также рассказал, что в законе требуется, чтобы местные организации политических сил, планирующих принять участие в избирательном процессе, были зарегистрированы за год до дня выборов.

«Эта норма ограничивает права большого количества политических организаций в стране, в частности и новых оппозиционных сил», - подчеркнул И.ЖДАНОВ.

Запрещение блокам политических сил участвовать в выдвижении кандидатов на выборах с одной стороны, по мнению эксперта, правильная норма. Однако появилась эта норма в законе, по убеждению И.ЖДАНОВА, именно для того, чтобы ограничить Блок Юлии Тимошенко на местных выборах.

«Ведь раскручен именно бренд БЮТ, а не партия «Батькивщина», - рассказал он и добавил, что все нововведения направлены лишь на то, чтобы создать привилегированные условия Партии регионов.

Недостаток данного законопроекта А.ЕФРЕМОВА, по мнению Е.ЛАПИНА, и в том, что формирование территориальных избирательных комиссий будет происходить лишь по представлению политических партий, представленных в текущем созыве Верховной Рады.

«Возможность принимать решение об отсутствии кворума в день голосования и во время подсчета голосов, предоставленная территориальным избирательным комиссиям, и предоставление Центризбиркому полномочий неограниченно вмешиваться в деятельность территориальных избирательных комиссий в день голосования и во время подсчета голосов также являются недостатками избирательного законодательства», - отметил эксперт.

«В законе есть еще одна вещь, на которую мало обращают внимание. Она находится в заключительных положениях и не связана непосредственно с выборами, но разрешает ситуацию в Киеве. Согласно новому закону, Президент может назначить главой КГГА не только мэра, но и любое лицо по представлению Кабмина. На районном уровне также не только председатели райсоветов могут возглавлять районные администрации», - отметил И.ЖДАНОВ.

Он уверен, в нынешнем виде закон №6601 - антидемократичен и направлен на создание искусственных условий для победы одной политической силы.

«У данного законопроекта не будет долгой жизни. При смене власти в стране любая политическая сила абсолютно обоснованно поднимет вопрос о его отмене», - подытожил А.ЗОЛОТАРЕВ.