Черновецкий решил подлечиться

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уходит в отпуск в связи с необходимостью лечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ на пресс-конференции, объясняя отсутствие сегодня на коллегии КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Леонид Михайлович берет отпуск и несколько дней будет отсутствовать. Это объективно. Ему сейчас необходимо оказание медицинской помощи. Потому он будет отсутствовать некоторое время», - сказал А.ПОПОВ, не уточняя время отпуска мэра.

По информации источников в КГГА, отпуск у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО начинается с понедельника, 5 июля.

В то же время, сегодняшнее отсутствие мэра А.ПОПОВ объяснил тем, что лично готовился к обсуждению тем этой коллегии, а также откликнулся на просьбу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО провести это заседание.