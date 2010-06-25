Тимошенко: коррупционными деньгами таможня платит трем инстанциям

Фракция БЮТ предложит Верховной Раде принять решение относительно отмены рыночного сбора.

Об этом сегодня во время рабочей поездки в Киевскую область заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, сообщается на ее персональном сайте.

"Я считаю, что нам нужно к пакету об упрощенной системе налогообложения, к закону, приобщить еще снятие рыночного сбора", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, средства рыночного сбора не попадают в статью поступлений государственного бюджета, и идут “в карманы владельцев рынков". Лидер БЮТ считает необходимым создать рабочую группу, в состав которой войдут народные депутаты и партийные лидеры БЮТ, которая будет заниматься расследованием и обнародованием фактов незаконного использования средств рыночного сбора. "Я считаю, что они (власть) сегодня боятся мощной, громкой информации, когда называются конкретные прокуроры, конкретные работники милиции поименно, которые в действительности сегодня над целой командой предпринимателей - а рынок это уже целая команда предпринимателей, это не одно предприятие – в сущности, издеваются. В том числе, нужно вытаскивать тех владельцев, которые в тени этим рынком руководят", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, она выступила с поддержкой инициативы предпринимателей относительно создания в Украине разветвленной системы мобильных групп, которые будут помогать предпринимателям защищаться от необоснованных налоговых притеснений со стороны власти. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ее команда всячески будет способствовать созданию такой системы мобильных групп.

Лидер БЮТ также раскритиковала команду Президента Виктора ЯНУКОВИЧА в связи с повышением размера таможенных сборов. "Завышают таможенную стоимость просто до небе для того, чтобы вернуть полностью систему поборов и растаможивать в полусером, или в сером, или в теневом варианте", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, правительством поставленные задания "на инкассацию коррупционных потоков на таможню", а в самой таможенной службе построена целая коррупционная вертикаль. "Сегодня таможня рассчитывается в три инстанции по вертикали сбора коррупционных денег", - утверждает она.