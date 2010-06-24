Турчинов: "дело Макаренко" - банальная месть преступников

Первый заместитель председателя партии «ВО «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ считает задержание экс-председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО “банальной местью преступников и попыткой запугать тех, кто, защищая собственную страну, посягает на их миллиарды".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ТУРЧИНОВА, об этом он написал в персональном блоге.

“Те, кто начал еще во времена КУЧМЫ разворовывать страну, продолжают делать это и сейчас”, - считает А.ТУРЧИНОВ. Он добавил, что, "возглавив страну, они мстят людям, которые защищали ее интересы и не позволяли им реализовывать грязные схемы обогащения за счет граждан Украины".

А.ТУРЧИНОВ убежден, что задержание А.МАКАРЕНКО, “который, в соответствии с подписанными международными договорами, передал газ государству”, является “ничем иным, как банальной местью преступников и попыткой запугать тех, кто, защищая собственную страну, посягает на их миллиарды".