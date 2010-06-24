Бойко уже не было в Нафтогазе, когда Фирташ писал на него доверенность
Компромат Тимошенко опубликовала сегодня
Блок Юлии Тимошенко (БЮТ) обнародовал фотокопию доверенностисовладельца компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) Дмитрия ФИРТАША, выданную 13 декабря 2005 года, нынешнему министру топлива и энергетики Украины Юрию БОЙКО со сроком действия до 1 июня 2006 года.
Об этом сообщается на официальном сайте БЮТ.
В частности, согласно фотокопии доверенности, Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО быть его представителем в органах нотариата, страховых компаниях, кредитных (банковских) учреждениях, во всех органах государственной власти, организациях и предприятиях и др.
При этом Д.ФИРТАШ доверил Ю.БОЙКО заключать любые разрешенные законом соглашения и договоры, а также управлять и распоряжаться движимым и недвижимым имуществом и др.
Как отмечается в сообщении БЮТ, лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что украинская власть встала на защиту структуры RosUkrEnergo и ее сверхдоходов, а не государства Украина.
«Именно правительство ЯНУКОВИЧА, его ближайшее окружение отзывали украинских юристов-международников, отзывали доказательства Украины, которые касались истинного положения вещей относительно газа, и, в сущности, разоружили Украину в Стокгольмском суде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя решение Стокгольмского арбитражного суда по спору НАК «Нафтогаз Украины» с RosUkrEnergo.
«Приводим фотокопию документа, которым владелец RosUkrEnergo предоставил нынешнему министру топлива и энергетики БОЙКО право управлять и распоряжаться всем движимым и недвижимым имуществом ФИРТАША. Таким образом, документ подтверждает - чьи интересы в действительности защищал в Стокгольмском суде министр из правительства АЗАРОВА», - отмечается в сообщении БЮТ.
Напомним, что в марте 2005 года Ю.БОЙКО был уволен с постов первого заместителя министра топлива и энергетики Украины и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» по инициативе нового главы Кабинета министров Украины Ю.ТИМОШЕНКО. В апреле 2005 года Ю.БОЙКО был единогласно избран председателем Республиканской партии Украины (РПУ). В августе 2006 года постановлением Верховной Рады Ю.БОЙКО был назначен министром топлива и энергетики Украины в новом правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА. В августе 2007 года на пятом съезде Республиканской партии Украины было принято решение о сложении Ю.БОЙКО полномочий председателя партии и о процессе объединения с Партией регионов.
Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.
К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта.
Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.