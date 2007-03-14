СБУ вынесла вердикт Луценко

Служба безопасности Украины пришла к выводу, что в действиях лидеров гражданского движения “Народная самооборона” не содержатся признаки преступления и правонарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО, комментируя обращение Харьковского облсовета с просьбой предоставить правовую оценку призывам Юрия ЛУЦЕНКО о походе на Киев.

«СБУ произвела тщательный правовой анализ выступлений и пришла к выводу, что в действиях и выступлениях этих граждан не содержатся признаки преступления и правонарушения», - сказала М.ОСТАПЕНКО.

Как сообщал УНИАН, лидер гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО организует весной всеукраинский “Марш справедливости”. Он призывает граждан из всех регионов пешком идти в Киев, чтобы заставить политиков выполнять свои обещания.

В начале февраля Харьковский облсовет обратился к Генпрокуратуре с просьбой возбудить против Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело за попытку дестабилизировать конституционный строй в Украине.

В обращении отмечается, что в январе Ю.ЛУЦЕНКО организовал в нескольких регионах страны широкомасштабные акции, которые были проведены с откровенно антигосударственными лозунгами, направленными на свержение существующего конституционного строя и на дестабилизацию общественной жизни.