Регионалы заблокировали подходы к трибуне Верховной Рады

Депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, утром трибуна ВР не была заблокирована, а в сессионном зале отсутствовали депутаты фракций «Наша Украина» и БЮТ, однако депутаты-«регионалы» заблокировали ее после того, как несколько членов фракции БЮТ зашли в сессионный зал.

Заседание парламента продолжается. ВР рассматривает законопроект народного депутата Ярослава СУХОГО «О внесении изменений в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах».