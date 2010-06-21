В БЮТ называют клеветой заявления о дачах и автомобилях Тимошенко

В Блоке Юлии Тимошенко называют заявления депутата от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА о дачах и автомобилях Юлии ТИМОШЕНКО беспардонной и безосновательной ложью.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы блока, переданном УНИАН сегодня.

“Пресс-служба Блока Юлии Тимошенко расценивает обвинение господина ДЕНЬКОВИЧА в адрес своих бывших политических соратников и партнеров как попытку отработать полученные за измену средства и выслужиться перед хозяевами из Партии регионов”, - подчеркивается в заявлении .

В БЮТ не удивлены ни подобными действиями Партии регионов, по указанию которой, по их мнению, действовал И.ДЕНЬКОВИЧ, ни поведением самого депутата. “Потому что по уровню морали, а точнее аморальности, они абсолютно достойны друг друга. История имеет достаточно примеров, когда враги Украины приказывали перебежчикам уничтожать своих вчерашних побратимов. Но за такие полицейские методы изменники получали вечное презрение от нашего народа, а от оккупационной власти - полное пренебрежение”, - отмечается в заявлении.

”Став на сторону тех, кто сегодня распродает национальные интересы, кто на глазах уничтожает государственную независимость, занимаясь притворством, и порочит членов БЮТ, И.ДЕНЬКОВИЧ сегодня, в первую очередь, выступил против избирателей Львовской области, интересы которых он должен был бы представлять в парламенте”, - отмечают в БЮТ.

”Заявления ДЕНЬКОВИЧА не нуждаются в опровержении, поскольку это - беспардонная и безосновательная ложь. Мы убеждены, что люди и история дадут надлежащую оценку каждому: и тем, кто в сложные для страны времена стоял на защите ее интересов, и тем, кто променял свою совесть и политическую ответственность за несколько сребреников”, - подчеркивают в пресс-службе блока.

Как сообщалось, И.ДЕНЬКОВИЧ до недавнего времени возглавлял Львовскую областную организацию “Батькивщины”. 4 июня 2010 года он вышел из рядов партии и принял решение войти в парламентское большинство.

18 июня он дал интервью “Экспрессу”, где, в частности, утверждал, что имение Ю.ТИМОШЕНКО под Киевом ей “построил криминальный бизнес, а бронированный “Мерседес” купил бизнесмен из Днепропетровска Гарегин АРУТЮНОВ”.