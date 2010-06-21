Банкиры считают, что еще один налог вкладчикам по плечу

Налогообложение доходов по депозитам физлиц не приведет к сокращению вкладов населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления «Укрсоцбанка» Борис ТИМОНЬКИН сегодня во время круглого стола "Налогообложение депозитных доходов физлиц: чего ждать вкладчикам?".

Свое мнение он объяснил тем, что если человек получает ставку по депозиту на уровне 20% годовых, то налоговая выплата составит всего 1% годовых, а эффективная доходность вклада - 19%, и большинство людей не будет отказываться от такой доходности.

Председатель правления банка "Финансы и Кредит" Владимир ХЛЫВНЮК считает, что налогообложение депозитов не приведет к раскрытию банковской тайны – размеров вкладов клиентов – если в методологии начисления налога будет сделано следующее допущение: банки начисляют 5% налога на всю сумму начисленных клиентам-физлицам процентов по вкладам.

Председатель наблюдательного совета "Платинум Банка" Юрий БЛАЩУК считает, что государство должно регулировать налоговой ставкой срок размещения вкладов в банковской системе. Например, целесообразно было бы установить 0% ставку на доходы по депозитам, которые были размещены в банковской системе на срок более 1 года.

Заместитель министра финансов Украины Татьяна ЕФИМЕНКО заявила, что, если за базу взять данные по депозитам за последние 3 года, то поступления в госбюджет от налога на доходы физлиц от депозитов были бы на уровне 800-900 млн. грн.

Как сообщалось, 17 июня Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный на рассмотрение парламента Кабинетом министров. Документом предусматривается взыскание 5% налога на доходы граждан полученных от депозитов.