Киевлянам поднимут тарифы на ЖКУ, потому что им уже должно быть стыдно

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства считает оправданным повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 15-20%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ.

«Мы работали вместе с киевской администрацией. Идет речь о повышении цены в несколько этапов. Сейчас пока повышение цены предусматривается на 15-20%. И мы считаем, что это правильно. Потому что сегодня в городе Киеве покрытие затрат по теплу – всего-навсего 50%», - сказал он.

Вместе с тем, министр раскритиковал киевские власти за низкие уровни расчета за потребленные коммунальные услуги.

«Мы критиковали Киев, и будем критиковать дальше, потому что в городе Киеве один из самых низких уровней расчета по теплу – в среднем 70-74%. Для киевлян при самой низкой цене на тепло, и самый низкий уровень расчета, и самая высокая заработная плата - это стыдно. Я в этом вопросе вижу недоработку администрации города и администрации районов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ заявляет, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве, скорее всего, поднимут, и это повышение составит 12-14%.