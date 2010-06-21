Пинзеник утверждает, что Нафтогаз заплатил Газпрому за «газ Фирташа»

Газ в объеме 11 млрд. куб. м, который по решению Стокгольмского арбитражного трибунала НАК «Нафтогаз Украины» должна вернуть компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), был полностью оплачен госхолдингом.

Об этом заявил экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК, сообщает УНИАН его пресс-служба.

По его информации, суть договоренности от 19 января 2009 года состояла в том, что все права поставщика газа - ОАО «Газпром» (кредитора) - перешли к НАК «Нафтогаз Украины».

«RosUkrEnergo не оплатило ОАО «Газпром» 11 млрд. куб. м газа. НАК «Нафтогаз Украины» забрала этот газ и оплатила его ОАО «Газпром», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Как отметил экс-министр финансов, получать согласие на такую уступку со стороны RosUkrEnergo по украинскому законодательству не требовалось.

«В рамках договоренностей об уступке прав требования «Нафтогаз Украины» должен подать иск о взимании задолженности с RosUkrEnergo за газ, ориентируясь при этом на действующие рыночные цены на газ», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у RosUkrEnergo в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года RosUkrEnergo было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% RosUkrEnergo.

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что RosUkrEnergo получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойки за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении RosUkrEnergo около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.