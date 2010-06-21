Тигипко объяснил, куда пойдут деньги МВФ

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявил, что кредиты Всемирного банка, получение которых ожидается вслед за возобновлением сотрудничества с МВФ, пойдут на сокращение дефицита бюджета, сообщает украинская служба Би-би-си.

С.Тигипко уверен, что взаимодействие скоро восстановится. По его словам, подавляющая часть денег МВФ будет идти на валютные резервы.

"То есть они не будут нами проедаться, они будут накапливаться. Но это позволит нам привлечь деньги Всемирного банка, которые пойдут на дефицит бюджета, деньги Евросоюза, которые уже проголосованы, они уже есть в программах и ожидают только одного - начала программ с МВФ", - сказал вице-премьер.

"Здесь все просто. Деньги могут быть направлены в два направления. Первое направление - это покрытие дефицита бюджета, второе - это валютные резервы Национального банка Украины", - заявил он.