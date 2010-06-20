В 104 населенных пунктах Украины проходят внеочередные выборы

Партия “Единый Центр” принимает участие во внеочередных выборах в местные органы власти, которые проходят сегодня в 104 населенных пунктах Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, на выборах в 40 из этих населенных пунктов партия выдвинула своих кандидатов.

“Единый Центр” имеет вторую по численности команду кандидатов, уступая лишь Партии регионов, которая выдвинула 69 кандидатов. Остальные политические силы по количеству кандидатов отстают: БЮТ – 29, Народная партия – 23, КПУ – 12, «Наша Украина» и СПУ – по 4, «Сильная Украина» – 3, ВО «Свобода», «Фронт перемен» и «За Украину!» – по 2, говорится в сообщении.

«Игнорирование местных выборов свидетельствует о неспособности некоторых политических сил предложить достойных кандидатов. Все они пытаются работать в «тепличных условиях» и баллотироваться исключительно в тех регионах, где имеют традиционно высокий уровень поддержки, часто инерционной, за былые «заслуги». Представители же “Единого Центра” принимают участие в выборах по всей стране. Это и Ивано-Франковская, Днепропетровская, Сумская и другие области», - заявил председатель партии, народный депутат Игорь КРИЛЬ.

Он констатирует, что «для партии важна каждая победа, независимо от региона. Члены нашей команды идут во власть, чтобы помогать решать проблем общин, а не получать за их счет финансовые дивиденды».