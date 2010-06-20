Лужков: Москва и Севастополь подпишут большую программу

Москва и Севастополь подпишут большую программу сотрудничества на последующие годы, заявил мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ во время встречи в мэрии российской столицы с председателем Севастопольской городской государственной администрации Валерием САРАТОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской мэрии.

«Мы сегодня договорились помогать Севастополю в решении социальных задач. Будет подготовлена большая программа нашего взаимодействия на последующие годы, потому что мы едины в нашей решимости двигаться вперёд с тем, чтобы улучшить жизнь людей, чтобы сформировать такую основу, при которой межгосударственное взаимодействие будет крепче, опять же на пользу наших людей», - сказал Ю.ЛУЖКОВ.

Как утверждает мэр российской столицы, программа обязательно будет выполнена, «как все те решения, которые принимались ранее». «Всё, что делает Москва в поддержку Черноморского флота и Севастополя, решает социальные задачи, оказалось исторически оправданным», -отметил он.

Мэр Москвы считает, что «Севастополь и Черноморский флот нужны для того, чтобы на Чёрном море сформировался определённый геополитический и геостратегический баланс, который очень необходим для спокойствия, для мира в этом регионе земного шара».

Как подытожил Ю.ЛУЖКОВ, «отношение к Севастополю и к сотрудничеству не изменилось и не изменится».

Глава администрации Севастополя, в свою очередь, заявил, что, «Москва и москвичи сыграли важную роль в том, что, взаимоотношения Украины и России входят в нормальное русло». В.САРАТОВ также сказал, что «дальнейшее движение вперёд невозможно, если мы не консолидируем свою экономическую политику с Россией». По его словам, «в новых политических условиях, когда подписано соглашение о продлении пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Украине, мы договорились вывести отношения между Москвой и Севастополем на новый уровень. Мы договорились о том, чтобы рассмотреть вопрос юридических отношений между городами».

В частности, мэр Москвы заявил, что будет оказано всяческое содействие созданию Дома Севастополя в Москве.

По сообщению Севастопольской горадминистрации, такая программа сотрудничества после согласования соответствующих служб обеих сторон будет подписана уже в ближайшее время.

Участники встречи также договорились, что Москва поделиться своим опытом реализации инвестиционных проектов, и предоставит Севастополю проектную документацию школ и детских садов, которые были построены в сейсмических зонах России.

Стороны также поддержали предложение севастопольских ветеранов о проведении единого Дня Флота Российским Черноморским флотом и Военно-морскими силами Украины.

Кроме того, рассматривался вопрос о том, чтобы сделать Москву и Севастополь городами-побратимами.