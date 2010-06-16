Парламент Крыма отказался назначить выборы на октябрь

Депутаты Верховной рады Крыма отказались определиться с датой проведения выборов в высший представительный орган автономии до назначения Верховной Радой Украины даты очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Как передает корреспондент УНИАН, предложение назначить выборы на 31 октября этого года поддержали только 12 из 89 парламентариев, присутствовавших в зале заседаний. Всего в парламенте Крыма 100 депутатов.

Автор проекта - лидер фракции «Коммунисты» Вячеслав ЗАХАРОВ ссылался на предложение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА провести местные выборы осенью этого года.

«Я внес предложение поддержать инициативу Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА и определить выборы в Верховный совет Крыма 31 октября. Я просил бы вас поддержать предложение Виктора Федоровича ЯНУКОВИЧА», - сказал коммунист, обращаясь к депутатам крымского парламента.

Спикер парламента, представитель ПР Владимир КОНСТАНТИНОВ заявил, что дата выборов в высший представительный орган автономии будет определена после назначения Верховной Радой даты местных выборов.

«Это (дата выборов) политическое решение, оно сейчас будет приниматься (ВР). Вот когда будет принято решение, тогда мы соберемся. Будет 31 (октября), примем 31. Чего мы будем сейчас смешить людей?», - сказал глава парламента автономии журналистам.

Коммунисты не впервые пытаются определить дату выборов в парламент Крыма. Ранее В.ЗАХАРОВ предлагал назначить их на конец июня.

Справка УНИАН. Крымский парламент в феврале решил назначить дату выборов депутатов Верховной Рады автономии одновременно с очередными выборами депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей, после того как их дату определит Верховная Рада Украины.