Король попросил у Ющенко тайм-аут

Сегодня народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина» Виктор КОРОЛЬ обратился к Президенту Украины с просьбой отложить выдвижение его кандидатуры на должность председателя Службы безопасности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, «я бы назвал такое решение господина КОРОЛЯ содержательным тайм-аутом. Он попросил главу государства «заморозить» его кандидатуру, пока Верховная Рада не примет окончательного решения относительно назначения Владимира ОГРЫЗКО министром иностранных дел».

Как сказал В.БАЛОГА по итогам своей беседы с В.КОРОЛЕМ, последний считает голосование за кандидатуру В.ОГРЫЗКО как руководителя дипломатического ведомства «тестом на готовность парламентской коалиции к конструктивному сотрудничеству с Президентом. Если большинство в Верховной Раде опять скажет «нет» ОГРЫЗКО, то выдвижение КОРОЛЯ на должность председателя СБУ будет означать разговор слепого с глухим языком жестов. Как генерал милиции, человек офицерской чести Виктор Николаевич не хочет никоим образом делать Президента заложником железобетонной непробиваемой коалиции».

В то же время В.БАЛОГА указал, что Президент Украины может повторно предложить кандидатуру В.КОРОЛЯ на должность председателя Службы безопасности, поскольку высоко ценит его профессиональные и личные качества.