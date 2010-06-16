Янукович с Азаровым на несколько минут зашли в Верховную Раду

Сергей ВИНОКУРОВ принял присягу судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время принятия присяги в Верховной Раде присутствовали Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, а также председатель КС Андрей СТРИЖАК и председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО.

Спикер парламента Владимир ЛИТВИН напомнил, что 15 июня Президент В.ЯНУКОВИЧ назначил С.ВИНОКУРОВА судьей КС.

После церемонии принятия присяги В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ зашли в ложу президиума и поздоровались за руку с председателем ВР и его заместителями. Сразу после этого Президент и премьер покинули сессионный зал.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указ о назначении С.ВИНОКУРОВА судьей Конституционного Суда Украины.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ освободил Юрия НИКИТИНА от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с подачей заявления об отставке.