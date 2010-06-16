Азаров торгуется с россиянами за украинскую трубу

В обмен на гарантии транспортировки газа Украина готова рассмотреть вопрос участия ЕС и России в менеджменте и модернизации ГТС.

Об этом заявил премьер Николай Азаров в интервью ВВС.

Отвечая на вопрос, может ли премьер дать гарантию, что продавать украинскую газотранспортную систему или отдавать власть никому не собирается, Азаров заявил: "Конечно, нет. Мне, честно говоря, надоело опровергать все эти спекуляции".

"Мы предлагаем Евросоюзу, о чем я в очередной сказал сегодня, а также России, и это также в наших интересах, - первое: определить объемы транзита газа", - отметил он.

"На длительный период, скажем, на 10 лет. Европа должна дать гарантии России, что будет покупать у нее газ, а Россия должна дать гарантии нам, что будет перекачивать эти объемы газа нашей газотранспортной системой, а не строить обходные транспортные пути", - сказал Азаров.

Премьер сообщил, что Украина должна "получить такие гарантии": "В обмен на эти гарантии мы готовы рассмотреть вопрос участия ЕС и России в менеджменте и модернизации ГТС".

При этом Азаров уточнил, что собственность ГТС должна "безусловно" оставаться в "украинских руках".

"И я не думаю, что это удивит наших российских партнеров, ведь они понимают, что с таким ценным активом ни одно государство не желало бы расстаться", - добавил он.

"Мы убеждаем и руководство России, и ЕС как можно скорее начать модернизацию украинской ГТС и обеспечить Европу и Россию надежным коридором транзита газа", - заявил премьер.

Кроме того, Азаров считает, что Россия начинает сомневаться в "целесообразности и оправданности" строительства газопровода "Южный поток".

Украинская правда