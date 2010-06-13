Сборная Верховной Рады выиграла теннисный турнир
12:13, 13 июня 2010Политика
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Европейский межпарламентский
Сборная команда Верховной Рады Украины завоевала первенство на XXVII Европейском межпарламентском турнире по большому теннису.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в ВР.
Европейский межпарламентский теннисный турнир проходил 11-13 июня в теннисном клубе «Campa», г. Буча Киевской области. В турнире приняли участие представители парламентов Грузии, Италии, Российской Федерации, Словении, Украины, Хорватии и Швейцарии.
Победу для Украины завоевали народные депутаты, члены фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН и Павел КОСТЕНКО, отметили в пресс-службе фракции.
Второе место в турнире заняла Словения, третье – Италия.
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