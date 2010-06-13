Сборная Верховной Рады выиграла теннисный турнир

Сборная команда Верховной Рады Украины завоевала первенство на XXVII Европейском межпарламентском турнире по большому теннису.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции БЮТ в ВР.

Европейский межпарламентский теннисный турнир проходил 11-13 июня в теннисном клубе «Campa», г. Буча Киевской области. В турнире приняли участие представители парламентов Грузии, Италии, Российской Федерации, Словении, Украины, Хорватии и Швейцарии.

Победу для Украины завоевали народные депутаты, члены фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН и Павел КОСТЕНКО, отметили в пресс-службе фракции.

Второе место в турнире заняла Словения, третье – Италия.