Министр ЖКХ жалуется на нехватку специалистов

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр ПОПОВ заявляет о нехватке специалистов в возглавляемой им отрасли и ухудшении кадрового потенциала в органах власти.

Об этом министр заявил сегодня находясь в Кременчуге (Полтавская обл.).

«Кадровый потенциал, к сожалению, сегодня в органах власти, в связи с этой кадровой чехардой ухудшается. Одни увольняются, другие приходят, только подготовятся и снова уходят. Зарплаты не высокие и поэтому у нас так. Вот если взять 175 человек в министерстве, то только на 40 можно ставить…», - сказал министр.

По его словам, министерство сегодня активно ищет кадры в регионах и призывает профессионалов из регионов помогать отрасли.

«Например, у нас есть в министерстве специальная структура, которая занимается нормативно-законодательной базой, то решать ту или иную проблему я их настраиваю, создав рабочую группу с людьми из регионов и решать ее», - сказал А.ПОПОВ.