В Одесской области в пруду утонули двое детей
11:54, 12 июня 2010Политика
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Трагедия в с. Евгеневка
Вечером 10 июня в пруду возле с. Евгеневка Тарутинского района Одесской области из-за неосторожного поведения на воде утонули 2 ребенка (1999 и 2001 г.р.).
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, информация о трагедии в местные подразделы спасателей поступила лишь вчера утром. В 12 часов 40 минут 11 июня подразделом оперативно-спасательной службы Тарутинского района с использованием плавсредств и рыболовного снаряжения тела погибших детей найдены и подняты на берег.
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