В Одесской области в пруду утонули двое детей

Вечером 10 июня в пруду возле с. Евгеневка Тарутинского района Одесской области из-за неосторожного поведения на воде утонули 2 ребенка (1999 и 2001 г.р.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, информация о трагедии в местные подразделы спасателей поступила лишь вчера утром. В 12 часов 40 минут 11 июня подразделом оперативно-спасательной службы Тарутинского района с использованием плавсредств и рыболовного снаряжения тела погибших детей найдены и подняты на берег.