Шустер: будничного формата не будет, разве что на другом канале
07:11, 11 июня 2010Политика
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Чисто телевизионное решение
Программа "Шустер Live" больше не будет выходить по будням с понедельника по четверг.
Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в эфире программы в четверг.
"Этот формат, он, видимо, последний. Больше этого будничного формата не будет... на телеканале "Украина". Но я очень люблю этот формат, и сделаю все, чтобы он был на каком-либо другом канале", - приводит его слова Украинская правда.
"Но пятницы у нас остаются. У нас есть договор, то есть рукопожатие, которое важнее любой подписи, что пятница продолжается. Она будет даже на час длиннее", - добавил Шустер.
Отвечая на вопрос, является ли это решение политическим, телеведущий заявил: "Насколько я знаю, это чисто телевизионное решение".
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