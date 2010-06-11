Шустер: будничного формата не будет, разве что на другом канале

Программа "Шустер Live" больше не будет выходить по будням с понедельника по четверг.

Об этом заявил телеведущий Савик Шустер в эфире программы в четверг.

"Этот формат, он, видимо, последний. Больше этого будничного формата не будет... на телеканале "Украина". Но я очень люблю этот формат, и сделаю все, чтобы он был на каком-либо другом канале", - приводит его слова Украинская правда.

"Но пятницы у нас остаются. У нас есть договор, то есть рукопожатие, которое важнее любой подписи, что пятница продолжается. Она будет даже на час длиннее", - добавил Шустер.

Отвечая на вопрос, является ли это решение политическим, телеведущий заявил: "Насколько я знаю, это чисто телевизионное решение".