Тарасюк просит ГПУ проверить решение Одесского губернатора

Народный депутат, председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК направил депутатское обращение генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, в котором требует проверить на предмет соответствия действующему законодательству распоряжения председателя Одесской областной государственной администрации Эдуарда МАТВИЙЧУКА о выходе ОГА из состава соучредителей газеты «Чорноморські новини».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НРУ.

По словам Б.ТАРАСЮКА, соответствующее решение губернатором Одесской области было принято единолично, без проведения предварительных переговоров с коллективом редакции, который является одним из соучредителей издания, и без соблюдения установленной законодательством процедуры.

Как подчеркнул лидер НРУ, в результате таких действий председателя Одесской ОГА газета «Чорноморські новини» фактически очутилась перед угрозой закрытия, поскольку в связи с отсутствием заключенного соглашения между ее соучредителем - Одесской ОГА и правопреемником – редакцией издания, последняя не будет иметь правовых оснований ни для перерегистрации, ни для продолжения своей деятельности.

В связи с вышеупомянутым, есть все основания считать распоряжение председателя Одесской ОГА «О выходе из состава соучредителей газеты «Чорноморські новини» от 6 апреля 2010 года таким, которое не отвечает действующему законодательству Украины, уверен Б.ТАРАСЮК

Поэтому народный депутат просит генпрокурора провести проверку на предмет законности распоряжения председателя Одесской ОГА относительно «Чорноморських новин» и, при наличии оснований внести предписание об устранении нарушений закона.